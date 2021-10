Ihre Konzerte waren das Gesellschaftsereignis der New Yorker High Society der 1940er Jahre: Florence Foster Jenkins (1868 bis 1944) sah sich selbst wohl als erfolgreiche Sopranistin, die mit engelsgleicher Stimme die Welt bezauberte. Tatsächlich wurde die amerikanische Mäzenin und Amateur-Sängerin jedoch als „Diva der falschen Töne“ und „Königin der Dissonanzen“ heimlich belächelt.

Unterstützt von einem Freundeskreis, der ebenso schillernd und exzentrisch war wie sie selbst, quälte und quietschte sie sich bei Bällen und Wohltätigkeitsveranstal- tungen durch die alleredelste Gesangsliteratur. Als Höhepunkt ihrer Gesangskarrieremietete sie die berühmte Carnegie-Hall für ein öffentliches Konzert, das sie am 25. Oktober 1944 vor ausverkauftem Haus gab und das zu einem legendären bizarren Ereignis wurde. Kurz darauf starb sie – manche behaupten an gebrochenem Herzen nach den Kritiken. Doch auf ihrem Grabstein steht trotzig: „Die Leute können vielleicht behaupten, dass ich nicht singen kann, aber niemand kann behaupten, dass ich nicht gesungen hätte.“

Peter Quilters 2005 uraufgeführtes Stück Glorious! ist zugleich grandiose Komödie und anrührende Hommage an eine ältere Frau, deren Lebensfreude und Liebe zur Musik absolut ansteckend sind. Ein Triumph des Enthusiasmus über die Begrenztheit des Talents. Glorious! wurde bisher in über 40 Ländern produziert und in 27 Sprachen übersetzt.

Komödie von PETER QUILTER

Inszenierung: RÜDIGER HENTZSCHEL