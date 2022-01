Was waren Kinder-TV-Shows wie die Sesamstraße doch für ein freundlicher Ort: Hier konnte man Freundschaft mit Puppen schließen, hier waren die Monster gut und man konnte mit kleinen Liedchen was fürs Leben lernen.

Wenn Sie sich eine nicht ganz jugendfreie Version in einer abgewohnten Nachbarschaft mit etwas weniger freundlichen Puppenmonstern und boshaften Liedchen zu Themen wie Rassismus, Homophobie und Internetpornographie vorstellen können, dann sind Sie in Avenue Q angekommen.

Dieses moderne, urkomische Musical, in dem Menschen und virtuos gespielte Puppen gleichberechtigt agieren, zeigt eine Gruppe von ganz unterschiedlichen jungen Leuten in ihren Zwanzigern, die ihren Weg in der großen Stadt suchen, neue Freunde, eine Wohnung, ein Date, den Sinn des Lebens.

Avenue Q gewann 2003 drei Tony Awards (Bestes Musical, Beste Musik und Bestes Buch) – es ist ein Musical zum Lachen ebenso wie fürs Herz. Die Aufführungsserie am Broadway erreichte mehr als 2.500 Vorstellungen und geht am Off-Broadway bis heute weiter.

Musik und Songtexte von ROBERT LOPEZ und JEFF MARX

Buch von JEFF WHITTY

Inszenierung: MARCUS GANSER