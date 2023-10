Shakespeares Sturm – das rätselhafte letzte Stück des Weltdramatikers – erzählt von Schmerz, Rache und Vergebung: Prospero ist verführt, die Grenze zur Rache an der Hofgesellschaft zu überschreiten, sucht aber auf der anderen Seite das Happy End, die Harmonie, die zu einer besseren Gesellschaft führen soll. Hier steht ganz klar die Liebe als alles überwindende Macht im Zentrum. Und Shakespeare arbeitet mit dem Instrumentarium des Zaubers, des (Schau-)Spiels.

Auf den ersten Blick ist es eine simple Zauberkomödie. Doch schaut man tiefer, begegnen wir Figuren, die in ihrer Verletzlichkeit und ihren Sehnsüchten uns alle angehen.

The Tempest / Schauspiel von William Shakespeare / Fassung und Übersetzung von Joachim Lux / Koproduktion mit den Salzkammergut Festwochen Gmunden

Die Spieler*innen in dieser Fassung für drei Personen (die erfolgreich über viele Jahre am Akademietheater gespielt wurde) sind Prospero, Caliban und Ariel – sie verdichten und erzählen die Geschichte: eine (Theater-)Erfindung von Prospero. In der hochkarätigen Besetzung finden sich die beiden Publikumslieblinge Sona MacDonald und Sebastian Wendelin. Josephine Bloéb kehrt nach ihrer Rolle als Viola in Was ihr wollt als Caliban – wieder in einem großen Shakespeare-Stück – zurück auf die Bühne des Stadttheaters Klagenfurt.

Sturm ist eine Koproduktion mit den Salzkammergut Festwochen Gmunden. Inszenieren wird der junge, preisgekrönte (u. a. Nestroy-Preis) österreichische Regisseur Moritz Franz Beichl.

Besetzung

Regie - Moritz Franz Beichl

Bühne, Kostüme und Videodesign - Robin Metzer

Musik - Fabian Kuss

Dramaturgie - Hans Mrak

Mit

Josephine Bloéb

Sona MacDonald

Sebastian Wendelin