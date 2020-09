Servus Srečno Kärntenpark

Ein Theaterprojekt von Bernd Liepold-Mosser zum 100. Jahrestag der Volksabstimmung / Kooperation mit der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Bernd Liepold-Mosser zieht die Summe seiner 20-jährigen künstlerischen Auseinandersetzung mit Kärnten/Koroška und verwandelt das Land in einen historischen Themen-Park. Die ehemaligen Gedenkstätten werden in Begegnungszonen umgewandelt und der Landesfeiertag als Tag der Mehrsprachigkeit gefeiert. Für diese Zwecke wurde ein Historyland eingerichtet, auf dem zentrale Szenen der Landesgeschichte dargestellt werden sollen: vom Urnengang 1920 bis zum Ortstafelsturm, vom Widerstandskampf der PartisanInnen in den Karawanken bis zum Ausbau des Landes zum Urlaubsparadies.

Auf diesem Spielplatz tummeln sich SchauspielerInnen, die Figuren wie Abwehrkampf-VeteranInnen und antifaschistische UniversitätsprofessorInnen, Kärntenflüchtlinge und PartisanInnen, Karawanken-Bären, slowenische Großmütter, HeimatsängerInnen, Iron-Men, MountainbikerInnen und den Jüngling vom Magdalensberg darstellen. Sie alle sind engagiert worden, um die jüngste Geschichte Kärntens erlebbar zu machen und nach den Plänen eines ambitionierten Kurators für das Publikum umzusetzen. Doch leider läuft nicht alles nach Plan und die Absicht, die Tragödien der Geschichte anschaulich zu machen, droht zu einer grotesken Farce des Scheiterns zu werden. Die Kärntner Volksabstimmung und der sogenannte „Kärntner Abwehrkampf“ haben dem geistigen, politischen und kulturellen Leben der letzten hundert Jahre ihren Stempel aufgeprägt. In Kooperation mit dem FWF-Forschungsprojekt Performing Reality – 100 Jahre Dispositiv Kärnten/Koroška am Institut für Kulturanalyse der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt geht es um ein kritisches Spiel mit historischen Kontaminationen und um den lustvollen Umgang mit dem Fundus der Vergangenheit. Denn bekanntlich ist man nach Freud gezwungen zu wiederholen, woran man sich nicht erinnern kann.

Bernd Liepold-Mosser gestaltet auch die Ausstellung Kärnten/Koroška von A-Z, die ab 1. Oktober 2020 in der Stadtgalerie Klagenfurt zu sehen ist.