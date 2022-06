Ein seltsames Paar

In dem Loft des geschiedenen Sportreporters Oskar Mäder trifft sich regelmässig eine Pokerrunde, zu der auch Felix Unger gehört. Nur - Felix ist verschwunden. Noch wissen Oskar und die anderen Herren der Pokerrunde nicht, dass Felix sich umbringen will, weil seine Frau die Scheidung eingereicht hat.

Sehr spät erscheint er dann doch noch zur Pokerrunde. Die Pokerfreunde haben in der Zwischenzeit erfahren, was passiert ist und Oskar sieht nur eine Möglichkeit: Er nimmt Felix in sein Loft auf. Und jetzt fangen die Schwierigkeiten erst recht an. Hier der Hypochonder und Ordnungsfanatiker Felix, da der schlampige Chaot Oskar.

Ensemble

Alexander Jagsch · http://alexanderjagsch.com/

Gregor Seberg · https://www.gregorseberg.at/

David Fuchs ·

Michael Duregger · https://www.michael-duregger.com/

Markus Hamele · https://www.hamele.at/

Robert Kolar · http://www.robertkolar.com/

Doris Hindinger · http://www.dorishindinger.com/

Kristina Sprenger · http://www.kristinasprenger.com

Drehbuch

Neil Simon

Regie

Susi Weber

REGIE-ASSISTENZ

Anna-Sophie König

BÜHNENBAU

Martin Gesslbauer

BÜHNENBILD

Luis Graninger

KOSTÜMBILD

Luis Graninger

MASKE

Nicole Burger