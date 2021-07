1. Schöffelstadtspektakel Open Air am Hyrtlplatz - DIE DREI MUSKETIERE

Bekannter als Winnetou, spannender als Sherlock Holmes, das meistverfilmte Buch der Weltliteratur. Großes Freiluftspektakel vor ungewöhnlicher Kulisse: „Die Drei Musketiere“, nach Alexandre Dumas, Fassung & Inszenierung Bruno Max, vor der späthistorischen Fassade des „Hyrtlschen Waisenhauses“.

„Die Drei Musketiere“, vor der späthistorischen Fassade des „Hyrtlschen Waisenhauses“ in bewährter Qualität der großen Epischen Stücke, die das große Ensemble des Stadttheaters so gut beherrscht-romantisch, martialisch-und augenzwinkernd zugleich.

Erzählt wird die Geschichte des Erwachsenwerdens des jungen Provinzlers D ́Artagnan, der sich auf den Weg ins Paris Ludwig des XIII. macht, um den sagenumwobenen Musketieren des Königs beizutreten, und sein Glück zu machen. Duelle, schurkische Intriganten, leidenschaftliche Frauen kreuzen seinen Weg und nicht zuletzt die große Freundschaft zu den drei Haudegen Athos, Porthos und Aramis, bis endlich aus den „Drei Musketieren“ vier werden können.

Kartenvorverkauf:

Stadttheater Mödling

ab 05. Juli bis 28. Juli 2021

Montag & Mittwoch: 13.00 -18.00 Uhr

Büro Wien, Wiedner Hauptstraße 106, 1050 Wien

Mo -Fr: 10.00 -15.00 Uhr

Abendkassa "Die drei Musketiere" am Hyrtlplatz,

2340 Mödling

17. Juli - 01.August 2021

jeweils Do - So 18.45 - 20.00 Uhr