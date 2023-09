Austellung: Manfred Deix - "Der Katzenkönig"

SENSATION! Im Nachlass von Manfred Deix fanden sich noch nie verwendete frühe Druckplatten, von denen nun exklusive Auflagen gedruckt wurden. Diese Radierungen werden erstmals bei der Ausstellung im Schloss Tabor der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Der Begriff „Deixfigur“ hat es sogar in den Duden geschafft und gilt bis heute als die gnadenloseste Darstellung der Abgründe und Eigenheiten der österreichischen Seele. Die Zeichnungen von Manfred Deix mit all ihrer Kritik an toxischen Männlichkeitsritualen, Fremdenhass, Sexismus, Bigotterie, Korruption und Spießbürgertum haben bis heute nichts an Aktualität verloren.

Manfred Deix (1949 – 2016) war Karikaturist, Grafiker, Autor und Katzenliebhaber.

Am 22. Feber 2024 hätte Manfred Deix seinen 75. Geburtstag. Das Schloss Tabor feiert den König der Karikatur mit einem speziellen Deixwein und der Finissage der Ausstellung auf Schloss Tabor.

Eröffnung im Rahmen des Sterzfestes