Mann liebt Frau. Frau wiederum liebt dessen Bruder. Ein Kavalier rettet die verschleierte Schwester der beiden. Eine Zofe, zwei Diener und zwei Zimmer mit Geheimtür! Es wird gefochten, amouröse Botschaften werden ausgetauscht, und während ein “Kobold” sein Unwesen treibt, entflammen Liebe und Leidenschaft. Ein turbulentes Verwirrspiel beginnt und entfesselt eine rasante Mantel- und Degenkomödie.

Don Manuel ist mit seinem Diener Cosme nach Madrid gereist. Auf der Suche nach dem Haus seines Freundes und Gastgebers Don Juan, läuft ihm plötzlich eine tief verschleierte Dame in die Arme und fleht ihn an, sie vor einem Kavalier zu beschützen, der ihr nachstellt. Don Manuel duelliert sich mit dem zudringlichen Verfolger. Don Juan kommt hinzu, und es stellt sich heraus, dass der fremde Kavalier Don Juans jüngerer Bruder Don Luis ist. Es kommt zur Versöhnung, und Don Manuel bezieht ein Zimmer im Hause Don Juans – ohne zu ahnen, dass im Nachbarzimmer jene Unbekannte wohnt, die er zuvor gerettet hatte. Es ist die junge Witwe Donna Angela, die von ihren beiden Brüdern streng behütet und von der Außenwelt abgeschirmt wird. Don Manuel hingegen vermutet, dass sie Don Luis’ Geliebte ist. Tatsächlich ist Luis unglücklich verliebt in die schöne Donna Beatriz, die aber ihr Herz längst an Don Juan verschenkt hat. All das bleibt Don Manuel verborgen, und noch weniger ahnt er, dass die beiden Zimmer durch eine geheime Tür verbunden sind.

Aus Neugier schleicht Donna Angela heimlich mit ihrer Zofe Isabel in Don Manuels Zimmer. Angela hinterlässt einen Brief an ihn. Während die beiden Don Manuels Sachen durchwühlen, naht sein Diener Cosme. Angela und Isabel können im letzten Moment ungesehen durch die Geheimtür entwischen. Der ängstliche Cosme, der die Eingangstüre fest verschossen hatte, ist überzeugt, dass ein Kobold das Chaos angerichtet habe. Don Manuel will hinter das Geheimnis kommen und verfasst ein Antwortschreiben an die unbekannte „Dame Kobold“.

Ein turbulentes Verwirrspiel beginnt.

Regie: Angela Schneider

Bühnenbild: Martin Gesslbauer

Kostüm: Petra Teufelsbauer

Maske: Coco Schober

Choreographie: Christian Rovny

Ensemble: Leopold Dallinger, Katrin Fuchs, Kurt Hexmann, Thomas Koziol, Christian Rovny, Leopold Selinger, Selina Ströbele, Dessi Urumova