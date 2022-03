Weltrekordversuch: Größte Ausstellung von Insektenhotels

Machen Sie mit: Gemeinsam mit ihren Schüler*innen wollen wir die weltgrößte Ausstellung von Insektenhotels kreieren.

Bauen Sie mit ihren Klassen insektenhotels und bringen sie diese zum pädagogischen Erlebnistag am Donnerstag, 7. April 2022, ins Schloss Lackenbach. Eine Bauanleitung finden Sie unter (https://www.umweltberatung.at/bezugsfertig-nisthilfen-fuer-wildbienen), das Material kann leicht gesammelt werden. Ein Rahmenprogramm mit zahlreichen Stationen, einer Jause und einer Rätsel-Rallye erwarten die Schulklassen am Aktionstag in Lackenbach!

Die Teilnahme am pädagogischen Erlebnistag ist kostenlos!