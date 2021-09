ROMANTISCHE VERWANDLUNGEN

„Ich fühle, dass ich mit jedem Stück mehr dahin komme, ganz so schreiben zu lernen, wie mir’s ums Herz ist, und das ist am Ende die einzige Richtschnur, die ich kenne“: So bekannte es Felix Mendelssohn einst in einem Brief an den Leipziger Gewandhaus-Konzertmeister Ferdinand David, mit dem er sich in kompositorischen Details beraten hatte und der dann auch Solist der Uraufführung war.

Mendelssohn verwandelt die Form, lässt die Violine sofort mit dem Hauptthema beginnen, rückt die große Kadenz des Stirnsatzes ans Ende der Durchführung und hängt die Sätze zusammen – mit einem brillanten Elfenspuk als Finale. Auch die sogenannte „Italienische“ mit ihrem hochberühmten, jubelnden Anfang verblüfft etwa durch ein altertümelndes Menuett und der Volkstanz Saltarello am Schluss – die einzige klassisch-romantische Dur-Sinfonie mit einem Moll-Finale! Julian Rachlin als Solist und die Wiener Symphoniker geleitet von Daniel Harding werden die Leidenschaften ebenso wie die subtilen Nuancen dieses Abends auskosten. Felix Mendelssohn Bartholdy: Violinkonzert e-Moll op. 64 MWV O 14 Felix Mendelssohn Bartholdy: Sinfonie Nr. 4 in A-Dur op. 90, „Italienische“ MWV N 16 u. a. Julian Rachlin, Violine Daniel Harding, Dirigent Wiener Symphoniker