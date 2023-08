Prélude - Oper

Was für ein Fest! Nach der Trauung in Wien wurde die Hochzeit von Paul Anton Graf Eszterházy und Maria Therese Gräfin Erdödy in Eisenstadt im Jänner 1763 tagelang mit großem Prunk weiter gefeiert: Der Vater des Bräutigams, Fürst Nikolaus der Prachtliebende, machte seinem Beinamen alle Ehre – Schinken, Würste, Geselchtes und Brot für das versammelte Volk inklusive.

Für die Festgäste im Schloss gab es schon am zweiten Tag „eine schöne wälsche Opera, betitelt: Acide“ zu erleben, wie eine Zeitung damals berichtete: jenes Werk, das der 30-jährige Joseph Haydn als seine „allerErste opera“ bezeichnen sollte. „Acide“ basiert auf der griechischen Sage von Acis und Galathea, die wegen der über den Tod hinausgehenden Liebe des Paares für Hochzeiten populär war: Der sehnsüchtig-eifersüchtige Zyklop Polyphem erschlägt seinen Rivalen Acis, der auf die Bitte der trauernden Galathea in einen Fluss verwandelt wird und sich fortan in jenes Meer ergießt, in dem sie ihn als Nymphe liebend empfängt. Never change a winning team: Nach dem großen Erfolg mit Mozarts „Bastien und Bastienne“ im Vorjahr widmet sich das Regieduo Carolin Pienkos & Cornelius Obonya zusammen mit dem Dirigenten Heinz Ferlesch und Barucco nun dieser erlesenen Opernrarität aus Haydns Feder und bringt sie mit einem jungen Ensemble zum Glänzen. Joseph Haydn: Acide Hob.XXVIII:1

Elisabeth Breuer, Glauce

Elisabeth Wimmer, Galatea

Cornelia Sonnleithner, Tetide

Jan Petryka, Acide

Christoph Filler, Polifemo

Carolin Pienkos & Cornelius Obonya, Regie

Heinz Ferlesch, Dirigent

Barucco