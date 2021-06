Picknick-Konzert

Die Meisterinnen und Meister von morgen sind da: Das internationale Orchesterinstitut Attergau, ein Projekt der Wiener Philharmoniker, beweist sich unter Axel Kober mit Musik von Joseph Haydn, Johannes Brahms und Richard Strauss.

In der Orchesterakademie der Wiener Philharmoniker bilden die Mitglieder des Klangkörpers junge Musikerinnen und Musiker als Solisten, für Kammermusik und für den Einsatz im Orchester heran: Diese „Next Generation“ des einzigartigen Klangkörpers wird auch im Schloss Esterházy seine Weltklasse beweisen – unter dem erfahrenen Dirigenten Axel Kober, der etwa an der Wiener Staatsoper ebenso regelmäßiger Gast ist wie bei den Bayreuther Festspielen. Von Haydn über Brahms hin zu Richard Strauss spannt sich der aufregende Bogen dieses Konzerts, bei dem die Sopranistin Chen Reiss die großen melodischen Bögen und intimen Klänge von Strauss-Liedern als Solistin anführen wird. „Das war ein Kerl!“, schwärmte Johannes Brahms einmal in seiner typischen Selbstironie über Joseph Haydn. „Wie miserabel sind wir gegen sowas!“ Dass Brahms keine „Zukunftsmusik“ schaffen wollte wie Wagner, sondern im Gegenteil eine zeitlose Musik, die vor den Größen der Vergangenheit bestehen könne, hat er nicht zuletzt mit seiner heroisch-tragischen, hochdramatischen Dritten bewiesen.

Chen Reiss, Sopran

Internationales Orchesterinstitut Attergau, ein Projekt der Wiener Philharmoniker

Axel Kober, Dirigent

Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 99 Es-Dur Hob I:99

Richard Strauss: Lieder

Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 3 F-Dur op. 90