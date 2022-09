Dirk Stermann, Lesung | Christoph Grissemann, Lesung | Philippine Duchateau, Klavier

Herr Müller-Lüdenscheit und Herr Doktor Klöbner im Bad („Die Ente bleibt draußen!“), die Jodelschule mit Jodelabschluss, äh, mit Jodeldiplomabschluss („Dö dudl dö ist zweites Futur bei Sonnenaufgang!“), die Kalbshaxe Florida („Schmeckt’s?“), der Kosakenzipfel („Das ist ein Mokka-Trüffel-Parfait mit einem Zitronencreme-Bällchen!“) und das Frühstücksei („Das Ei ist hart!“), das geschenkte Klavier von Berta Panislowski aus Massachusetts („Mutter, wir danken dir!“), der Lottogewinner („Ich heiße Erwin Lindemann, bin Rentner und 66 Jahre“) oder der Bettenkauf („Die Federmuffen sind einzeln aufgehängt und kreuzweise verspannt“):

Kein deutschsprachiger Humorist hat ganze Generationen so sehr geprägt wie Vicco von Bülow alias Loriot – mit seinen ernst sich gebenden Figuren in alltäglich-absurden Situationen und einem stets präzisen Wortwitz. Viele seiner Sentenzen sind in den Sprachschatz eingegangen, eine enorme Fangemeinde kennt ganze Szenen auswendig, die der Karikaturist und Trickfilmzeichner, Schöpfer von selbst gesprochenen und inszenierten Radio- und TV-Sketches sowie Regisseur von Filmen („Ödipussi“, „Pappa ante portas“) und Opern („Der Freischütz“, „Martha“) geschaffen hat. Die leidenschaftlichen Loriot-Verehrer Dirk Stermann und Christoph Grissemann machen, unterstützt von Philippine Duchateau am Klavier, Loriots menschlich-allzumenschliche Komik lebendig.

„Das Ei ist hart“

Loriots „Dramatische Werke“ gelesen und gespielt von Stermann & Grissemann