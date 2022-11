WIE IM HIMMEL

Daniel ist ein international höchst erfolgreicher Dirigent, seit frühester Kindheit bestimmt die Musik sein Leben. Doch nach einem gesundheitlichen und geistigen Zusammenbruch entscheidet er sich, seine Tätigkeit ruhen zu lassen und ins Dorf seiner Kindheit zurückzukehren. Dort lässt er sich überreden, die Leitung des Kirchenchors zu übernehmen.

Im Austausch mit ganz einfachen Menschen findet er wieder zu dem, was Musik eigentlich ausmacht. Zugleich bringt sein Engagement die Dorfgemüter in Wallung, der bisher angesehene Pfarrer sieht sich in seiner Position bedroht und so manches verwahrloste Herz erwacht erneut. Beziehungen und Gewissheiten geraten von Probe zu Probe zunehmend durcheinander… Eine herzerwärmende Geschichte über die Liebe zur Musik und zu den Menschen, aufgeführt in Zusammenarbeit mit der KlangsCala – dem KammerChor des Musikums, unter der Leitung des Landeschorleiters des Salzburger Chorverbandes Helmut Zeilner.

von Kay Pollak

Regie: Robert Pienz

Musikalische Leitung/Chorleitung: Helmut Zeilner