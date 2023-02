Dass das Blut vieles über den Menschen verrät, wissen wir bereits heute. Doch was passiert, wenn die Blutwerte über die berufliche und private Zukunft bestimmen?

Die Laborantin Bea lebt in einer Gesellschaft, in der man mit schlechten Blutwerten Schwierigkeiten hat, eine gute Arbeitsstelle zu finden. Blutwerte auf Dating-Plattformen sind wichtiger als ein gutes Foto, in dieser Welt hat man mit schlechten Werten verloren. Als Bea erfährt, dass ihre Freundin die erbliche Krankheit Chorea-Huntington und somit einen Low-Rate-Status hat, lässt sie sich dazu überreden, ihre Werte zu fälschen. Mit der Zeit verliert Bea ihre Skrupel vor dem Betrug und lässt sich immer häufiger auf derartige Deals ein. Dass sie plötzlich viel Geld nach Hause bringt, erklärt sie ihrem Freund mit fadenscheinigen Ausflüchten. Und das ist nicht die einzige Lüge, die das Leben der Laborantin belastet…

Roads Dystopie orientiert sich furchterregend nah an unserer heutigen Gesellschaft und macht umso deutlicher, welchen Weg wir mit dem Druck nach Leistungsoptimierung, mit dem Drang nach Vorhersehbarkeit und dem Wunsch nach ewigem Leben gehen.

von Ella Road

Regie: Petra Schönwald

Ausstattung: Theresa Scheitzenhammer

Sounddesign: Christopher Biribauer