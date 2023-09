DIE EINLADUNG

Gemeinsam durchlebte Schwangerschaften, Kleinkinderturnen, Schulbeginn und Elternabende, die Eltern von Lotte und Laura haben zusammen schon einiges durchgemacht, obwohl sie unterschiedlicher nicht sein könnten – zumindest was die Grundsätze der Erziehungsarbeit angeht. Während Lauras Eltern in ihrer Tochter schon die nächste Tennisweltmeisterin sehen, Leistung in den Vordergrund stellen und schon überlegen, ihre Tochter nächstes Jahr zum Chinesischunterricht zu schicken, sind Lottes Eltern Vertreter von Waldorfschule, biodynamischer Ernährung und eingeschränkten Handyzeiten.