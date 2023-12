ARSEN UND SPITZENHÄUBCHEN

Abby und Martha Brewster sind die liebenswürdigsten Damen von ganz Brooklyn. Tee für den Nachbarn, Kekse für den Hausarzt und liebevolle Pflege ihres Neffen Teddy, der sich für Theodore Roosevelt hält, füllen ihre friedvollen Tage. Bis ihr zweiter Neffe, der Theaterkritiker Mortimer eines Tages eine Leiche in der Fensterbank entdeckt und darob ein wenig in Panik gerät. Die Schwestern bleiben ruhig, der Tote ist ihnen bestens bekannt – und soll bald seinen elf Vorgängern in den Keller folgen.