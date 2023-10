Freiheit ist eine Frage der Perspektive. Winston Smith, ein braver Bürger Ozeanias, der für die „Partei“ Nachrichten und offizielle Verlautbarungen „berichtigt“, begegnet Julia, einer jungen Frau, die ihm ihre Liebe gesteht. In einer Welt, in der Lust und Leidenschaft einem Staatsverbrechen gleichkommen, ist diese Liebeserklärung lebensgefährlich… Doch Winston, der den Staat und seine scheinbar willkürlichen Gesetze insgeheim schon längst anzweifelt, kann nicht widerstehen.

Nach und nach beginnt er, die Grundprinzipien seiner Gesellschaft zu hinterfragen und geht ein perfides Schachspiel mit der „Partei“ und der mysteriösen Figur O’Brien ein, die scheinbar alle Fäden in der Hand hält.

Orwell schrieb mit seiner Dystopie eine düstere Zukunft nieder, die heute mehr denn je aktuell geworden ist. Die Wahrheit ist flexibel geworden, jedes Nachrichtenportal, jeder Reddit-Thread kann eine beliebige Variante der Realität in die Welt schicken, und täglich stellt sich die Frage nach der Wahrheit in einer Welt von Fake News und Meinungsmache aufs Neue. Sind die Gedanken wirklich frei?

Uraufführung

Tabea Baumann nach George Orwell

George Orwell wurde 1903 in Indien geboren und arbeitete als Beamter, Polizist und Journalist, bis er seinen Durchbruch als Schriftsteller mit „Farm der Tiere“ hatte. Er schrieb mit seinem neunten und letzten Roman „1984“ nicht nur eine dystopische Erzählung, sondern erschuf eine zeitlose Parabel über Kontrolle und das Streben des Individuums nach Freiheit. Vielfach verfilmt und bearbeitet sind Orwells Werke heute noch ein Mahnmal gegen Machtmissbrauch und Willkür und behandeln den Totalitarismus trotz des fiktionalen Settings mit erschreckend klarem Blick.

Besetzung

Regie: Dávid Paška

Bühne: Julius Leon Seiler

Kostüm: Maria-Lena Poindl

Licht: Marcel Busá

Dramaturgie: Jérôme Junod