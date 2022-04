Ur-Faust. Ein Spektakel. im SCALARAMA

Die ursprünglichen, wilden Szenen und Texte, die Goethe als junger Schriftsteller mitten in seiner Sturm- und Drangzeit aus einem alten Jahrmarktspuppenspiel entwickelt und niedergeschrieben hat, weil ihn das mysteriöse Leben des Mannes Faust so faszinierte, sind wie geschaffen für ein ebenso magisches, wie raues, komödiantisches und sprühendes Schauspielerspektakel.

Im neuen, atmosphärischen Raum des Scalarama-Gewölbes entspinnt sich die heiße Sinnsuche des jungen Gelehrten Faust, der an der Wissenschaft verzweifelt und sich der Magie zuwendet. So wird er zum gefundenen Fressen der Geisterwelt in der Figur des Mephistopheles, der ihn auf eine Entdeckungsreise in die reale Welt jenseits der Studierstube entführt. Und dort begegnet er dem Mädchen Margarete, die sein weiteres Schicksal bestimmt. Die beinahe allzu bekannte Geschichte kommt in dieser originellen, expressiven und hitzigen Urfassung ganz unklassisch pointiert, böse, witzig und sprühend theatralisch daher und bezieht den Zuschauer unmittelbar in das Spiel mit ein.

Bei „Ur-Faust. Ein Spektakel.“ handelt es sich um das zweite Projekt unserer neuen, aus dem Ensemble heraus entwickelten Scalarama-Experimente.

Raum: Bruno Max & Anselm Lipgens

Musik: Fritz Rainer

Kostüm: Anna Pollack

Maske: Gerda Fischer

Mit: Angela Ahlheim, Eszter Hollosi, Simon Brader, Felix Krasser und Markus Tavakoli.