Wolken.Heim. / Am Königsweg

In „Wolken.Heim.“ formiert sich ein „Wir“, das sich in Fremdenfeindlichkeit und Abschottung selbst bestätigt und seine Identität durch die Ausgrenzung des Anderen erzeugt. Die Sehnsucht und die Suche nach klaren Zugehörigkeiten, Zusammenhalt und einer nationalen Identität begleiten jeden Satz, lassen Vermutungen zu Gewissheiten und Behauptungen zu Fakten werden und führen gleichermaßen in den Dichterhimmel, den Elfenbeinturm und den Hochsicherheitstrakt. „Am Königsweg“ beschreibt das Wüten des Despoten.