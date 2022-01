Der Floh im Ohr

Eine schwankhaft-groteske Verwechslungskomödie in drei Akten. Das Stück wurde am 2. März 1907 in Paris uraufgeführt und wird seitdem landauf landab gespielt. Der Bühnenbildner Manfred Waba wird Stockerau in das Paris um 1900 verwandeln.

Inhalt zu Stück:

Madame Raymonde Chandebise erhält ein Päckchen. Der Inhalt: Die Hosenträger ihres Mannes Victor-Emmanuel. Absender: Das Hotel »Zur zärtlichen Miezekatze«. So entsteht der Floh in Raymondes Ohr und springt von da aus munter in andere Gehörgänge über: Ihr Ehemann muss eine Geliebte haben. Die misstrauische Raymonde bittet daraufhin ihre Freundin Lucienne, einen Liebesbrief zu schreiben. Mit diesem lockt sie – als eine »unbekannte Verehrerin« – den angeblich untreuen Ehemann zu einem Rendezvous in besagtes Hotel. Der unschuldige Victor-Emmanuel glaubt an eine Verwechslung und schickt seinen Freund Tournel in das zwielichtige Etablissement. Dieser trifft dort aber nicht nur Raymonde und deren Freundin, sondern macht auch noch Bekanntschaft mit einem eifersüchtigen Ehemann, einem wildgewordenen Engländer und dem betrunkenen Hoteldiener, der Victor-Emmanuel zum Verwechseln ähnlich sieht. Und so finden sich plötzlich alle Bewohner des Hauses Chandebise hier ein, ohne die anderen treffen zu wollen. Feydeaus Komödie nimmt frivol und temporeich die Doppelmoral und Dekadenz des neuen Bürgertums aufs Korn. Die besondere Wirkung entsteht dabei durch den ausgefeilten Wortwitz und eine turbulente Abfolge überraschender Handlungssequenzen. So ein Stück funktioniert natürlich nur mit einem großartigen Ensemble und es gelang mir wieder erstklassige Schauspieler nach Stockerau zu locken, die die Festspiele mit ihrer Spiellust zu einem Erfolg führen. INTENDANZ:

Christian Spatzek BESETZUNG:

Alfred Pfeifer • Dorothea Parton • Lisa Marie Rettenbacher • Paul Schmitzberger • Christian Spatzek • Andrea Spatzek • Angela Schneider • Gerhard Karzel • Gernot Kranner • Goran David • Barbara Kaudelka • Ciro de Luca • Fritz Hammel • Bernd Spitzer