Ein Sommernachtstraum

Im wunderbaren Ambiente des Konzerthofs der Stadtgemeinde Mödling präsentiert Shakespeare in Mödling „Ein Sommernachtstraum“ in einer Neufassung von Helena Scheuba. Tauchen Sie ein in die magische Welt der Wald- und Wiesengeister. Lassen Sie sich verführen, verzaubern und begeistern! Begleiten Sie das Ensemble zu ungeahnten Kapriolen der Liebe. Der schelmische Puck wird Sie das Lachen lehren und manch‘ ein Lied ertönt aus dem Halse eines Esels, in welchen sich jemand Unerwarteter verliebt.

Das Ziel? Nun: Einen Abend lang träumen von einer besseren, heiteren und heilen Welt, in welcher alles gut wird – egal, wie schlimm es vorher war... Ein Ziel, aufs Innigste zu wünschen! Auch im Sommer 2022 ist Shakespeare in Mödling fixer Bestandteil des Mödlinger Kultursommers. Unter der Regie & Intendanz von Nicole Fendesack lieben, streiten, träumen und spielen längst bekannte Gesichter rund um Claudia Marold, Elsa Schwaiger, David Czifer, Laura Oedendorfer, Max G. Fischnaller, Clemens Fröschl und Patrick Kaiblinger. In der wunderschönen Kulisse des Konzerthofs findet sich alles Notwendige, um Shakespeares Werk zum Leben zu erwecken: Ein kleines Stückchen Wald, viele Büsche für all‘ die Versteckspielchen - ohne die kein Lustspiel auskommt -, großzügig geschwungene Torbögen, eine wundervolle Rosenhecke, Vogelgezwitscher und ab und zu eine laue Brise, welche den Sommertheaterabend unvergesslich macht. „Shakespeare ist für mich das Non plus ultra des Theaters. Kein anderer Autor konnte so umfassend alle Perspektiven des Lebens auf die Bühne bringen. Narren sind Weise, Liebende sind Narren, Mörder sind Rächer und Rächer sind Verdammte. Das verehrte Publikum hat hier in Mödling die Gelegenheit Shakespeare hautnah und authentisch mitzuerleben. Vor allem die humoristische Seite wird bei uns sehr betont und ein Lachmuskelkater beim Publikum ist durchaus erwünscht!“, verspricht die Intendantin.