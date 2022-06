Das Metnitzer Totentanzspiel entstand aus den liturgischen Spielen, wie sie im auslaufenden Mittelalter üblich waren. In der geografisch abgeschlossenen Gegend des Marktes Metnitz hat sich diese literarische Kostbarkeit bis heute erhalten.

Nach den vielen handschriftlichen Aufzeichnungen, welche von der ortsansässigen, bäuerlichen Bevölkerung über Jahrhunderte hinweg verfasst und organisch dem jeweiligen Zeitgeist und Sprachgebrauch angepasst wurden, wird dieses Spiel aufgeführt. Die Schauspieler rekrutieren sich ausschließlich aus den Bewohnern der Gemeinde und die Rollen der darstellenden Personen sind zum Teil schon seit Generationen in den jeweiligen Familien weitergegeben worden.

Die Aufführungen finden am Kirchhof zwischen dem Karner und der Pfarrkirche statt. Eine Zuschauertribüne mit über vierhundert nummerierten Sitzplätzen garantiert jedem Besucher eine gute Sicht.

Das Totentanzspiel beeindruckt durch seine einfach- geradlinige Sprache und die Art und Weise, wie der Sensenmann an seine Opfer heran tritt.

Er kommt für den einen als überraschend auftretender Knochenmann, für den anderen als erlösender väterlicher Freund. Die vielen "Gesichter" des Todes und das überzeugende Spiel der ländlichen Laiendarsteller bewirken, dass sich die Zuschauer in die Szene einbezogen und sich als selbst Betroffene fühlen, wenn der Tod in seinem Schlusssatz mahnt:

"Tretet all zu meinem Reigen dar, die ihr das Leben schon habt gegeben in Gottes Händ zum seligen End!"

