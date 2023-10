Wong Ping

In seinen Animationsfilmen und Installationen inszeniert der 1984 in Hongkong geborene Künstler absurde, oft anzügliche Erzählungen, welche die tiefsten Wünsche, Fantasien und unterdrückten Gefühle ansprechen. Dabei schafft die farbenfrohe und kindliche Ästhetik in Wongs Videos eine unbeschwerte, humorvolle und zugängliche Herangehensweise an die tiefgreifenden psychologischen Probleme der Protagonist*innen.