Rosemarie Castoro - Land of Lashes

Die erste Einzelausstellung zur New Yorker Künstlerin in Österreich, erweitert das Spannungsfeld zwischen Skulptur, Malerei und Performance. Mit ihrer konzeptuellen Arbeitsweise interpretierte Castoro die Bildhauerei in ihrem Aktionsraum und schrieb ihre eigene Erzählung im Kontext der Minimal Art, Post-Minimal Art, Konzeptkunst und des Feminismus.