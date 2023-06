Strauss Festival Orchester Wien - Christoph Koncz

Im Zentrum dieser Matinee steht Johann Strauss, jener Komponist, der wie kein anderer für die leichtere Musik der k. und k. Monarchie steht. Und so wundert es nicht, dass in seinen Kompositionen das Ungarische eine gewichtige Rolle spielt. Und mehr noch, im Jahr 1856 traf er sich mit Franz Liszt in Wien und er zollte dem großen ungarischen Komponisten seinen Respekt, ganz musikalisch, wie es zu jener Zeit üblich war.

So finden sich zahlreiche Zitate in Werken wie dem „Furioso Galopp“ und vor allem dem großen Walzer „Abschiedsrufe“. „Herrn Doktor Franz Liszt ehrfurchtsvoll gewidmet“, schreibt Johann Strauss als Widmung über diesen Walzer und drückt damit seine große Verehrung für Franz Liszt aus. 1867 erlebte die Donaumonarchie den politischen Ausgleich, musikalisch geschah es aber weitaus früher. Philipp Preimesberger Christoph Koncz, Leitung LISZT UND STRAUSS J. Strauss (Sohn):

Ouverture zur Operette „Der Zigeunerbaron“, RV 511

Frühlingsstimmen. Walzer, op. 410

Perpetuum mobile. Musikalischer Scherz, op. 257

Csárdás aus „Ritter Pásmán“, op. 441

Abschiedsrufe. Walzer, op. 179 (Franz Liszt gewidmet)

Éljen a Magyar! Polka schnell, op. 332

Geschichten aus dem Wienerwald. Walzer, op. 325

Im Krapfenwald'l. Polka française, op. 336

Auf der Jagd. Polka schnell, op. 373

H. Berlioz: Rákóczi-Marsch

J. Strauss: Delirien. Walzer, op. 212

J. Strauss (Vater): Furioso. Galopp nach Themen von Franz Liszt Preis: € 69,- / 59,- / 49,- / 39,- U27 // -50%

Orchester-Zyklus: Abo A, C2, F