radio.string.quartet & Kirill Kobantschenko - Barock Jazz Tage

Vom Original zur genialen Adaption - Bach's Sonaten für Violine solo gehören für viele Musikliebhaber zum Schönsten und Vollkommensten was Komponisten je geschaffen haben. Meistergeiger Kobantschenko, seit 20 Jahren Mitglied der Wiener Philharmoniker und genialer Grenzgänger, stellt die Violinsonate in g-moll von J.S. Bach im Original zeitlos in den Raum und öffnet damit diesen für die Klangwelt des radio.string.quartet.

Das Ensemble greift die Pfeiler des Meisterwerks auf und verschmilzt sie mit seinen eigenen Klängen, Formen und Ideen zu einem einzigartigen Klangkosmos. Sowohl Klassik-Liebhaber, Jazzer, Pop-Hörer als auch Freunde der elektronischen Musik werden in diese Musik tief eintauchen. Bach – like Waters! Besetzung

radio.string.quartet

Kirill Kobantschenko, Violine (Mitglied der Wiener Philharmoniker)

Bernie Mallinger, Violine

Igmar Jenner, Violine

Cynthia Liao-Zottl, Viola

Sophie Abraham, Violoncello Veranstalter:

Kultur-Betriebe Burgenland GmbH