Mozart, wie von Liszt gehört

Orchesterkonzert - Lisztzentrum Raiding; Gipfeltreffen im Konzertsaal

Solisten der Wiener Sängerknaben

Jan Petryka, Tenor

Günter Haumer, Bass

Wiener Sängerknaben

Chorus Viennensis

Orchester Wiener Akademie

Martin Haselböck, Leitung

Gregorio Allegri: Miserere mei, Deus (Psalm 51)

L. v. Beethoven: Drei Hymnen für Männerchor

„Ach, erbarme Schöpfer“ (Text. Ignaz von Seyfried), „Du, dem nie im Leben Ruhstatt ward (Text: Franz Grillparzer), „Amplius lava me“ (Text: Ignaz v. Seyfried)

F. Liszt: Evocation à La Chapelle Sixtine

W. A. Mozart: Missa C-Dur, KV 220 „Spatzenmesse“

Kirchensonate C-Dur für Orgel und Orchester, KV 278

Offertorium „Sub tuum praesidium“, KV 198

Motette „Ave verum corpus“, KV 616

Gipfeltreffen im Konzertsaal

Die Vision, das Hörerlebnis mit Allegris Werk in der Sixtina und die Erinnerung an Mozarts Begegnung mit diesem A-capella-Stück formten sich zu der Inspiration zum Stück namens „Evocation à la Chapelle Sixtine. Miserere d’ Allegri et Ave verum Corpus de Mozart“. Im November 1861 schreibt Liszt an den Großherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach, er habe in seiner Komposition Allegri und Mozart nicht nur einander angenähert, sondern beide regelrecht „zusammengebracht“, und er erklärt: „Miserere von Allegri: Das Elend und die Ängste der Menschen klagen im Miserere. Ave verum Corpus von Mozart: Dieses berührt das erhabenste Geheimnis; für denjenigen, der uns die siegreiche Liebe über das Böse und den Tod offenbart.“ Noch im selben Jahr komponiert Liszt selbst ein „Ave verum“.

