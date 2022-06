IL CANTO • KlavierDuo Kutrowatz

Liszt und Russland - Es gibt kaum einen nichtrussischen Künstler, der sich so intensiv mit der russischen Kultur beschäftigt hat wie Franz Liszt. Eduard Kutrowatz greift in seinem dritten Klavierkonzert diese Verbindung auf, verschränkt darin Themen von Liszt mit Elementen zeitgenössischer russischer Komponisten und setzt den „Klangraum zwei Klaviere“ in Bezug zu fünf Frauenstimmen.

A Cappella Bearbeitungen von Werken Liszts sowie virtuose russische Klaviermusik ergänzen diesen Dialog. Liszt und Russland IL CANTO – Vokalensemble Novosibirsk

Eduard Kutrowatz, Klavier

Johannes Kutrowatz, Klavier

Evgenia Alieva, Leitung E. Kutrowatz: Concerto Nr. 3 für 2 Klaviere und Vokalensemble, UA

F. Liszt: Orpheus – Sinfonische Dichtung Nr. 4

D. Schostakowitsch: Concertino für zwei Klaviere, op. 94

sowie Vokalwerke von F. Liszt, S. Rachmaninoff, P. Chesnokov, V. Kallinikov u.a.