Heartbeat – KlavierDuo Kutrowatz • Nanae Mimura • David Panzl

Europa-Asien-Amerika - Pulsierende Rhythmen und magische Klangsphären bilden die Basis des Klavier-Percussion-Dialogs. Sei es in Eduard Kutrowatz‘ existentiellem Lebensstück „Heartbeat“ oder den „Sieben japanischen Gewürzen“ (Shichimi), in der „Sonne des Südens“ des kanadischen Komponisten Tobin Stokes oder in den minimalistisch-meditativen Klangsphären eines Phillip Glass.

Der „Herzschlag“ ist das Maß aller Dinge und jeglichen Rhythmus‘. Eine abenteuerliche musikalische Reise von Europa nach Asien und Amerika. Heartbeat Nanae Mimura, Percussion

David Panzl, Percussion

Eduard Kutrowatz, Klavier

Johannes Kutrowatz, Klavier P. Glass: Two Movements

T. Stokes: El sol del Sur

A. Pärt: Spiegel im Spiegel

M. Ichii: Hiten Seido

E. Kutrowatz: Heartbeat • Shichimi

u.a.