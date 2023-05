Elisabeth Pratscher - Yury Revich - Kristin Okerlund

Beim Eröffnungskonzert der Juni-Konzertreihe 2023 treten Stimme und Violine in Dialog zueinander, verschmelzen, wetteifern und kreieren gemeinsam neue Klangfarben. Die Besetzung ist international hochkarätigst: Die österreichische Sopranistin Elisabeth Pratscher ist vielfach ausgezeichnet, so mit dem 1. Preis des renommierten Emmerich-Smola Förderpreises 2015 des TV-Senders SWR, dem Mozart-Preis der "Accademia Belcanto" (Graz) und Preise bei "Competizione dell' Opera" (Linz) und dem Dostal-Operettenwettbewerb.

Der in Moskau geborene Österreicher Yury Revich – ECHO Klassik Preisträger und UNICEF Gesandter – ist einer der gefragtesten Violinisten unserer Zeit und widmet dem Festival eine eigens für diesen Abend komponierte „Hommage an Franz Liszt“.

Aus Schweden stammt die Pianistin Kristin Okerlund, die schon seit vielen Jahren Studienleiterin an der Wiener Staatsoper ist und mit dem „Who is Who“ der internationalen Sängerelite konzertiert. Neben Liedern von Liszt und Strauss wählten die Künstlerinnen und der Künstler Arien aus Opern von Charles Gounod und Giacomo Meyerbeer, beides Lieblingskomponisten von Franz Liszt, der ihre Kompositionen für Klavier Solo bearbeitete.

Lieder- und Arienabend

Elisabeth Pratscher, Sopran

Yury Revich, Violine

Kristin Okerlund, Klavier

F. Liszt:

- Der Fischerknabe, S. 292/1

- Freudvoll und leidvoll, S. 280

- Drei Zigeuner, S. 320

R. Strauss:

- Allerseelen op. 10/8

- Die Zeitlose op. 10/7

- Morgen op. 27/4

- Nacht op. 10/3

- Zueignung op. 10/1

G. Meyerbeer: Ombré Legere – aus der Oper „Dinorah“

C. Gounod: Je veux vivre – aus der Oper „Romeo et Juliette“

Y. Revich: The Chamber Poem for Franz Liszt, UA

G. Gershwin: Summertime – aus der Oper "Porgy and Bess"

L. Bernstein: Glitter and Be Gay – aus der Oper "Candide"

Tonight – aus "West Side Story"

Preis: € 49,- / 42,- / 35,- / 28,- U27 -50%

Kammermusik-Zyklus: Abo A, C1, J