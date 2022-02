Barock-Jazz Festival Vier Jahreszeiten – Gerald Preinfalk u.a.

"Vivaldi in neuen Kleidern" - Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ werden immer wieder in verschiedensten Arten und Besetzungen zelebriert, wie auch vom amerikanischen Saxophonisten und Klarinettisten Eddie Daniels. Sein Arrangement geht vom Originalwerk mit Cembalo aus, ersetzt die Solovioline durch die Soloklarinette. Unterbrochen und ergänzt wird das Werk durch Jazzelemente und Improvisationen. Die Anlehnung des traditionellen Jazz‘ in den 1930er Jahren an die barocke Harmonik verbindet diese Ergänzungen mit dem ursprünglichen Werk zu einem neuen Ganzen geradezu ideal. Gerald Preinfalk

Arevik Ivanyan, Violine

Dalina Ugarte, Violine

Aoi Murase, Viola

Nikolaus Perelli, Violoncello

Iren Seleljo, Klavier, Cembalo, e-piano

Franz Schaden, Bass

Matheus Jardim, Drums

Stefan Neubauer, Klarinette

Gerald Preinfalk, Klarinette, Altsaxophon, Arrangements und Gesamtleitung A. Busch: Konzert für Altsaxophon und Streichquartett, op. 34

A. Vivaldi: Die vier Jahreszeiten