Höllenangst

Politische Intrigen bringen einen noblen Mann, den Freiherrn Reichthal, ins Gefängnis. Da der in seinem früheren Leben aber Wohltäter der Kleinbürgerfamilie Pfriem war, verhilft der junge Pfriem, Wendelin, dem alten Reichthal zur Flucht. Doch das politische Parkett überfordert Wendelin: Als ein Freund des Freiherrn, der nun ebenfalls zur Flucht genötigt ist, Wendelin befiehlt, das Gewand mit ihm zu tauschen, kann Wendelin sich den Zusammenhang nur so erklären, dass es sich bei dem Fremden um den Teufel handelt.

Und dass er, Wendelin, mit diesem nun im Bunde steht. Was macht man da? Den Teufelsbund, der ja gewisse Privilegien mit sich bringt, zuerst einmal genießen oder lieber gleich nach Rom pilgern und Buße tun?

Johann Nestroy

Posse

In verklausulierter Form beklagt Nestroy in dem Stück die Vergeblichkeit des Aufstandes von 1848: Nicht nur die Mächtigen halten an der schlechten alten Ordnung fest, auch die Ohnmächtigen haben sie so sehr verinnerlicht, dass jede Veränderung in ihren Augen nicht mit rechten Dingen zugehen kann.

Besetzung

Inszenierung - Dominique Schnizer

Bühne und Kostüme - Christin Treunert

Musikalische Leitung - Joachim Werner

Zusätzliche Liedtexte - Sarah Anna Fernbach

Dramaturgie - Andreas Erdmann

Baronesse Adele von Stromberg, eine Waise - Theresa Palfi

Freiherr von Stromberg, Bruder ihres verstorbenen Vaters - Sebastian Hufschmidt

Freiherr von Reichenthal, Bruder ihrer verstorbenen Mutter - Christian Higer

von Arnstett, Staatssekretär - Benedikt Steiner

von Thurming, Oberrichter - Jan Nikolaus Cerha

Pfrim, ein alter Schuster - Horst Heiss

Eva, sein Weib - Eva-Maria Aichner

Wendelin, beider Sohn - Julian Sigl

Rosalie, Kammerjungfer der Baronesse Adele - Lorena Emmi Mayer

Gottfried, Bedienter von Thurmings - Christian Higer

Ignaz, Bedienter von Thurmings - Benedikt Steiner

Johann, Bedienter bei Stromberg - Cecilia Pérez

Portier, bei Arnstedt - Christian Higer

Leni, dessen Tochter - Cecilia Pérez

Zwei Gensdarmen - Eva-Maria Aichner, Benedikt Steiner

Bediente, Arbeiter, Gensdarmen - Statisterie des Landestheaters Linz