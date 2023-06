Wolfgang A. Horwath "...die beste aller Welten."

Der Künstler präsentiert in dieser Ausstellung einen Querschnitt der Werke, die in den letzten Jahren entstanden sind. Der Titel der Ausstellung verrät bereits, dass diese Arbeiten Reaktionen auf gesellschaftspolitische Phänomene und Auseinandersetzungen mit dem Individuum, dem menschlichen Sein sind. Die Arbeiten beinhalten weder Anklagen noch Schuldzuweisungen oder Verurteilungen, sondern subtile Kritik mit zeitweise hintergründigem Humor.

Im Grunde genommen sind die Bilder Reaktionen auf mediale Botschaften, die an Betrachtende Fragen stellen, die auch nur diese subjektiv und individuell beantworten können.

Die figurativ dominierten Bilder sind oft von abstrakten Fragmenten, Textinformationen und lesbar und unlesbar Geschriebenem überlagert.

Die grafische Arbeitsweise bedingt Mehrschichtigkeiten und strukturelle Überlagerungen, die den Arbeiten Tiefe und Räumlichkeit verleihen - ohne auf Perspektive zurückgreifen zu müssen.

Was weitläufig als Mischtechnik bezeichnet wird, ist hier eine eigenwillige Version von Aufbau und Verdichtung von Farbflächen mit Farbpigmenten und Kreide, die es auch erlaubt, zur weißen Fläche zurückzukehren, wobei immer wieder Strukturen und Spuren erhalten bleiben. Das Kunstwerk entsteht in diesem Wechselspiel von Aufbau und Zerstörung, von Konstruktion und Destruktion - ein Abbild unseres menschlichen Seins.

Die Eröffnung findet am Do, 29. Juni 2023 um 19:00 Uhr in der Landesgalerie Burgenland statt.