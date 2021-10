Stillleben Birgit Sauer

Etwas wie: Beherrscht oder bescheiden sein, sich nie verlieren, jedenfalls im Stillen ein Leben führen. Birgit Sauer reflektiert klug kulturell verankerte Gegebenheiten.

In ihren neuesten Werken bringt sie still Frauen-Leben zum Sprechen und erforscht die Bewegung der Frauen, eingebettet in vorgegebenen Mustern. Es geht sehr prinzipiell um die Spannung zwischen Norm und Abweichung, nicht nur in der Kunst, nicht nur in der Gegenwart. Figuren wie aus Porzellan bewegen sich in einem zeitlosen Raum, schweben über psychedelischen Mustern, geprägt durch eine spezielle Ästhetik, gefertigt in höchstaufwendiger Technik. Muster, die Raster und Sehnsuchtsort zugleich sind, Sicherheit geben und den Reiz des Darüber-hinweg-Setzens ausüben.