Fulterer Scherrer - blingbling

Das Künstlerinnenduo Fulterer Scherrer erarbeitet für die ehemalige Montagehalle des Kunstraums Dornbirn mit dem klangvollen Titel blingbling eine Installation, welche die vorausgehenden Werkserien "studs #2" (2021), "studs #1" (2020-21) und "bondage" (2018-19) erstmals in raumgreifender Art mit der vorhandenen Architektur und ihrer Infrastruktur verknüpft.

Gabriele Fulterer und Christine Scherrer arbeiten in diesen Serien mit einer farbigen Auswahl von Spanngurten, Keilrahmen, Kunstleder, Nieten und Ösen. Malerische und skulpturale Elemente werden kombiniert, vernäht, verschnürt und gespannt. Die Konstruktionen sind visuell ansprechend und hochästhetisch in der Materialverbindung. Deutlich spürbar ist ein intimer, körperlicher Bezug zu den Werken, erzeugt durch Materialität und Verarbeitung. Diese physische Verbindung zwischen Betrachtenden und Kunstwerken hebt die Unnahbarkeit der Abstraktion auf und vermittelt spielerisch Fragen von Identität, Sexualität und Macht. In poppigen Farben adressieren die Künstlerinnen Themen, deren Behandlung sich nicht einmal durch den medial gepuschten Einzug von Fetisch im modischen Mainstream normalisiert hat: „In dem schmalen Bereich zwischen Malerei und Objektkunst werden Fragen nach Dominanz, Kontrollverlust und Schmerz abgehandelt – ritualisierte Praktiken des Schnürens, Spannens werden für den Betrachter zum sichtbaren, erlebbaren Arbeitsprozess, der in einem Punkt des offenen Gleichgewichts stoppt, die Gefahr der Selbstzerstörung jedoch offenlegt.“ (Fulterer Scherrer 2021)

Die Körperlichkeit wird besonders in den neuen, überdimensionierten Werken erfahrbar, die eigens für den Kunstraum Dornbirn entwickelt werden. Die Abmessungen der elliptischen Holzrahmen sind den historischen Sprossenfenstern der Industriehalle entlehnt. Mit vier Metern Länge und 1,80 Meter in der Breite besetzen die angebundenen, aufgehängten oder ineinander verschlungenen Rahmen den Raum der Halle spielerisch, und unterbrechen Sichtachsen und Laufwege. Sie strukturieren die Raumerfahrung auf neue Art und Weise.

Die Künstlerinnen leben und arbeiten in Wien. Gabriele Fulterer wurde in Mürzzuschlag geboren, studierte Bildhauerei an der Universität für Musik und Darstellende Kunst am Mozarteum in Salzburg sowie an der Akademie der Bildenden Künste in Wien in der Meisterklasse von Bruno Gironcoli. Christine Scherrer wurde in Salzburg geboren, studierte Textiles Gestalten an der Universität für Musik und Darstellende Kunst am Mozarteum in Salzburg sowie Malerei / Konzept an der Universität für Angewandte Kunst in Wien bei Ingeborg Strobl und Erwin Wurm. Seit 2007 arbeiten die Künstlerinnen kollaborativ, interdisziplinär und medienübergreifend zusammen.

Pressegespräch

Mittwoch, 22. November 2023, 10:30 Uhr

Eröffnung

Donnerstag, 23. November 2023, 19 Uhr