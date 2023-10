Keyvan Paydar - Quotenscheich X.0, 2023

Was bis vor 20 Jahren noch Prophezeiung war, ist heute entwickelter Stadtraum, belebter Leerstand, Raum gewordenes Kunsthaus. Und heute – nach zahlreichen Ausstellungen, Projekten, Intendanzen und Stadtentwicklungsinitiativen – will Keyvan Paydar mit seiner neuesten Arbeit nicht nur zurückschauen, sondern das Utopische gemeinsam mit den Nicht-/Besucher*innen in die Zukunft tragen. So ist seine Installation ein orakelhafter Automat, quasi der DeLorean des Kunstraums, um Vorschläge, Visionen und Kritik konstruktiv „zurück in die Zukunft“ zu schicken.