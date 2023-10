Im Zeitraffer - Ein Blick ins Archiv des Kunsthauses

Ein Jubiläum ist nicht zuletzt auch eine gute Gelegenheit, einen "Blick zurück in die Zukunft" zu werfen. Für "Re-Imagine the Future" ist das Haus in die Tiefen seiner digitalen und physischen Archive getaucht, hat Kataloge gesichtet, CD-Laufwerke reaktiviert, alte Listen und Webseiten-Einträge durchforstet. Was können man aus 20 Jahren Ausstellungsprogramm, Kooperationen, Projekten aller Art mitnehmen? Was ist gut und was weniger gut gelaufen? Welche Fehler hat man gemacht, und was sollte man wiederholen oder neu aufgreifen?