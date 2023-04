WITTGENSTEINS MISTRESS

Warum steht eigentlich nichts in der Ilias über irgendeine, die menstruiert? Warum hat niemand in Troja Kassandra und Helena Beachtung geschenkt, als beide vor den Griechen im Pferd gewarnt haben? Solche Fragen treiben Kate um, die allein in einem Haus am Strand lebt. Um sie herum scheint alles verlassen und überwuchert, aus der Zeit gefallen irgendwie. Kate bewegt sich durch diese Welt, wie durch ein Museum, das sie selbst kuratiert.