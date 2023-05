HEIMLICHE IDIOTEN

„Könnt ihr beschreiben, worum es in dem Stück geht?“ - „Uns ist aufgefallen, dass wir uns beide für bestimmte Texte interessieren, die nicht im klassischen Sinn literarisch sind, keine richtige Gattung bilden und auch nicht gedruckt werden würden, aber die eigentlich viel darüber erzählen, wie’s ist, gerade auf der Welt zu sein.“

Ein Stück von Milena Michalek und Sahba Sahebi

Uraufführung | Eigenproduktion

„Was sind das für Texte?“

„Das sind zum Beispiel erstaunlich ausführliche Rezensionen von Duschvorhängen oder existentielle Fragen in Ratgeberforen oder Spam-Mails, die einem in merkwürdigem Satzbau einen Riesenschwanz versprechen.“

„Verstehe. Und diese Texte sind das Thema des Stücks?“

„Sie sind eher das Material. Uns interessieren die Figuren, die durch diese Texte sprechen oder mit ihnen angesprochen werden: Die Kund*in, die eine ganz intensive Beziehung zu einem Ding herstellt oder die ihre Mitkund*innen kassandrahaft vor einem schlechten Deal warnen will. Ihren Spuren wollen wir in dem Stück folgen.“

Milena Michalek und Sahba Sahebi durchstreifen das Netz nach jenen absichtslosen, poetischen Fundstücken, die an den Rändern unserer alltäglichen Wahrnehmung verschwinden, unsere Wirklichkeit aber oft ziemlich genau beschreiben. Der Theaterabend, den sie hieraus mit ihrem Team entwickeln wollen, richtet sich an ihre Mitkund*innen, an alle Ratsuchenden und den heimlichen Idioten in uns allen.

Text & Regie: Milena Michalek, Sahba Sahebi | Bühne & Kostüm: Tanja Maderner | Dramaturgie: Elena Höbarth | Technik: Dulci Jan, Karl Börner, Valerie Keller

Mit: Johanna Sophia Baader, Gesa Geue, Samuel Simon