DIE ZEIT VERKEHRT HERUM TRAGEN - Ein dokumentarisch-poetisches Theaterstück

Die persönlichen Erfahrungen der Autorin und Regisseurin, deren eigene Mutter seit Jahren an Demenz erkrankt ist, mischen sich mit dem Fiktionalen der Dichtung zu einem intimen Bekenntnis an das Leben. Vor dem Hintergrund einer tiefen Familienkrise, taucht das Stück in die Welt der Mutter ein – einem Leben im Rückwärtsgang.