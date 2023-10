Sandra Cervik, Herbert Föttinger und Adela Liculescu - Arthur Schnitzler “Reigen”

Schnitzlers skandalträchtiges Bühnenstück zeichnet ein Bild der Moral in der Gesellschaft des Fin de Siècle und durchwandert dabei in einem Reigen aus zehn amourösen Verwicklungen alle sozialen Schichten des beginnenden 20. Jahrhunderts, von der Dirne über den Soldaten bis hin zur Dame der Gesellschaft und dem Grafen höchst selbst. 1920 in Berlin uraufgeführt löste der “Reigen” einen der größten Theaterskandale des 20. Jahrhunderts aus und führte zum so genannten „Reigen-Prozess“, bei dem über Schnitzler gar ein Aufführungsverbot verhängt wurde.

Zum Auftakt in den Wr. Neustädter Kasematten eröffnet das feurige Schauspielerehepaar Sandra Cervik und Herbert Föttinger mit Schnitzlers zeitlosem Meisterwerk „Reigen“ quasi sinnbildlich einen Reigen voller Emotionen und musikalischer Leidenschaft. Umrahmt und verbunden wird das brillante und anrüchige Stück Weltliteratur, das in seiner durchkomponierten Form dem Tanzstil des Reigens nachempfunden ist, von Adela Liculescu mit Werken von Chopin, Liszt und Rachmaninov. Mit Sandra Cervik und Herbert Föttinger

Adela Liculescu, Klavier