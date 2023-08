LUCY WAS NOT LONG AGO

Aleksandar Acev, kroatischer Bühnenkünstler und Lecturer für Körpersprache, erzählt in seiner gewitzten und berührenden Performance eine Geschichte über die Entwicklung des körperlichen Ausdrucks an der Schnittstelle zwischen Evolution, Anatomie, Theater und Kommunikation. Mit praktischer Demonstration und viel Humor nimmt Aleksandar Acev das Publikum mit auf eine faszinierende Reise durch die Enzyklopädie der Bewegungen und versucht auf elementare Fragen zur Genesis der menschlichen körperlichen Kommunikation zu antworten.

Lecture-Performance von Aleksandar Acev (Kroatien)

In deutscher Sprache

Aleksandar Acev, kroatischer Bühnenkünstler und Lecturer für Körpersprache, erzählt in seiner gewitzten und berührenden Performance eine Geschichte über die Entwicklung des körperlichen Ausdrucks an der Schnittstelle zwischen Evolution, Anatomie, Theater und Kommunikation.

»Ich habe einen Körper, ich lebe in meinem Körper, ich bin mein Körper, mein Körper das bin ich.«

Als Inspiration für seine Geschichte nimmt Acev die Knochenreste von Affin Lucy, deren legendäres Skelett noch immer als einer der ältesten Beweise menschlicher Bipedie dient. Der aufrechte Gang ist eine überaus folgenreiche Metamorphose in unserer Evolution. Wo liegen die Gründe und Ursachen dieser variationsreichen Praxis beim Gehen? Warum haben sich die Arme von ihrer ursprünglichen Funktion befreit und sich zum feinsten Instrument des menschlichen Körpers verwandelt? Welche Überlebensmotivationen beeinflussten die Entwicklung der Hände, Finger und Gesten?Und wie verändert es die Psyche, wenn der Körper (scheinbar) immer weniger gebraucht wird?

MIT:

Text & Performance: Aleksandar Acev

DAUER: ca. 70 Minuten, keine Pause