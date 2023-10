Lulu zählt zu den bekanntesten und meistdiskutierten Frauenfiguren der Dramenliteratur. Die Wandlung der jungen Lulu von einer aufreizenden Lolita-Figur aus der Gosse zur Femme fatale der Pariser Halbwelt hat die Gemüter der wilhelminischen Zeit erregt und war Anlass für drei Gerichtsverhandlungen. Von ihrem Geliebten von der Straße geholt, wird sie nacheinander an zwei Männer verheiratet. Beide versuchen sie nach ihren Vorstellungen zu formen. Vergeblich verlangt Lulu nach Liebe und zerbricht daran, dass sie nur als Objekt der Begierde gesehen wird.

In einer Bearbeitung von Elmar Goerden

Sie ward geschaffen,

Unheil anzustiften.

Zu locken, zu verführen,

zu vergiften –

Zu morden,

ohne dass es Einer spürt.

Mein holdes Tier,

thu doch nicht so geziert!

"Fast sein Leben lang haben die Fassungen des Lulu-Stoffes Frank Wedekind beschäftigt. Er habe dieses Werk, so schreibt er in der Vorrede zur Büchse der Pandora, vor ,jedem Neuerscheinen immer wieder einer gründlichen Durcharbeitung‘ unterzogen. Dieser lange und verwickelte Entstehungsprozess erweist sich auch als ein Prozess der Selbstreflexion des Autors, der wiederum auch die Öffentlichkeit einbezieht oder doch auf sie zielt – in den Vorreden zu Zensurentscheidungen, durch Textergänzungen wie den Prolog von 1898, durch den Selbstkommentar Was ich mir dabei dachte oder im Großessay Schauspielkunst."

Elmar Goerden wird in seiner Bearbeitung einen heutigen Blick auf diese spannende wie ambivalente Frauenfigur werfen, die lange Zeit auf Klischees wie die unschuldig triebhafte Kindfrau oder das dämonisch-sündhafte Weib reduziert wurde.

Besetzung

Regie - Elmar Goerden

Bühnenbild - Silvia Merlo, Ulf Stengl

Kostüme - Lydia Kirchleitner

Dramaturgie - Matthias Asboth

Licht - Sebastian Schubert

Mit Katharina Klar, Johanna Mahaffy, Susa Meyer, Alexander Absenger, Raphael von Bargen, Martin Niedermair