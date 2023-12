Demokratie #MITBESTIMMEN / Demokracija #SOODLOČATI

Sonderschau zu Fragen des Werts, der Fragilität und der Mitbestimmung in der Demokratie. Die Basis für diese Schau bildet die Ausstellung „Demokratie #MITBESTIMMEN“ im ÖGB/AK Bildungsforum, die anhand der Ausschaltung des österreichischen Parlaments am 4. März 1933 den Wert, aber auch die Fragilität der Demokratie aufzeigt. Denn die Demokratie steht weltweit vor zunehmenden Herausforderungen. Den inhaltlichen Schwerpunkt dieser Sonderausstellung bilden die Möglichkeiten der Mitbestimmung in der Arbeitswelt am Beispiel der Arbeiterkammerwahl 2024.