Führung - 7 Tage 7 Schätze

Das jüdische Chanukka-Fest erinnert an die Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels im Jahr 164 v.d.Z. Mit Chanukka verbinden die meisten die acht- oder neunarmigen Leuchter, die mit Kerzen oder Öl betrieben werden und an das Ölwunder im Tempel erinnern sollen.

In diesem Jahr lädt das JMW Sie ein, an sieben Abenden Objekte und Geschichten rund um das Chanukka-Fest zu erleben, die Sie normalerweise nicht sehen können. Das JMW hat für Sie in den Sammlungen gestöbert, lassen Sie sich überraschen!

Dauer: 1 Stunde

Teilnahme mit Führungsticket € 3,- und gültigem Eintrittsticket.

Termine

07. Dezember 2023 mit Direktorin Barbara Staudinger

08. Dezember 2023 mit Kuratorin Daniela Pscheiden

10. Dezember 2023 mit Kulturvermittlerin Hannah Landsmann

11. Dezember 2023 mit Kulturvermittlerin Hannah Landsmann

12. Dezember 2023 mit Sammlungsleiterin Gabriele Kohlbauer-Fritz

13. Dezember 2023 mit Sammlungskuratorin Sabine Apostolo

14. Dezember 2023 mit Kulturvermittlerin Livia Erdösi