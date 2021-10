Mini Dramen part II

Erwarte das Unerwartete... - DIE BEICHTE - Franziska ist einsam. Ihre einzige Möglichkeit für ein Gespräch, ist die Beichte. Magdalena sucht auch das Gespräch mit dem Priester. Aber aus ganz anderen Gründen. Den Priester selbst plagen hingegen profanere Probleme. Warum ist die Hecke noch nicht geschnitten? Wo kommt die Jesusstatue her? Bis plötzlich...

Schauspiel:

Magdalena - Romana Schiller

Franziska - Sonja Hochradl

Mann 1 - Heli Stonig

Mann 2 - Franz Huber

MACHABÄN

Klaus und Karin sitzen am Ufer eines Sees. Für Karin sind Männer wie Hunde auf zwei Beinen. Man schafft sich einen an, genießt die erste Zeit und setzt ihn aus, wenn er lästig wird. Klaus schlägt sich seit Jahren wacker. Sein Erfolgsgeheimnis: Mann ist gut beraten abzuwägen, wann es am vorteilhaftesten ist, entweder den Mund zu halten, zustimmend zu nicken oder vorsichtig das Thema zu wechseln. Da überrascht ihn Karin mit einem Wunsch.

Schauspiel:

Klaus - Herbert Forthuber

Karin - Martina Auer

#lilanow

Eine noch junge Bewegung wirbt um Beteiligung und Unterstützung im Kampf für Gleichstellung und gegen Rassismus. Gelingen kann das nur gemeinsam.

Ihr Ziel: Verwirklichung einer symbiotischen Verbindung des Gegensatzpaares Mann und Frau.

Ihr Slogan: Miteinander statt gegeneinander!

Aber spielen die Männer damit?

Schauspiel:

Vorsitzende - Romana Schiller

1.Beisitzende - Silke Lehmann

2.Beisitzende - Brigitte Rembt

3.Beisitzende - Martina Auer

4.Beisitzende - Doris Leeb

5.Beisitzende - Sonja Hochradl

Aspirant - Adalbert Schieferer

Text & Regie: Alois Mandl

Produktion & Regieassistenz: Angelika Weinberger

Bühne: Adalbert Schieferer

Technik: Richard Klimesch

Trailer: Heli Stonig/heston films