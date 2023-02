Maxi Blaha - Alma who? Braunauer Frauentage

Die international renommierte Schauspielerin bringt Alma Mahler abseits ihres Musen-Daseins und „Frau von..." stimmgewaltig und zeitgeistig auf die Bühne. Eine außergewöhnliche One-Woman-Show über eine Frau, die so viele große Männer in ihrem Leben versammelt hat und dabei in der Geschichtsschreibung selbst immer zu kurz kam.