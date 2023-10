Symphonie der Begegnungen | Symphony of Encounters

Rupert Huber ist fasziniert vom poetisch-musikalischen Potential physischer Begegnungen und dem, was jeder Mensch einzig durch seine Anwesenheit zum Ganzen beiträgt. Diesem Gedanken folgend, schafft der Komponist in Zusammenarbeit mit der AVL Cultural Foundation die partizipative Musikinstallation im Wundergarten. Bewegungen der Besucher*innen werden erfasst, lassen Musikobjekte erklingen und miteinander in Interaktion treten. Das Resultat ist ein musikalisches Netzwerk der Beziehungen zwischen Mensch, Kunst und Technik.

Biografie:

Rupert Huber ist ein Komponist, der vor allem für seine Klaviermusik und Musikinstallationen bekannt ist. Seine Theorie des Komponierens, die er „Dimensionale Musik“ nennt, berücksichtigt den physischen Raum und eine Vielzahl an Möglichkeiten, um eine soziale und partizipatorische musikalische Architektur zu schaffen. Seit einigen Jahren arbeitet Rupert Huber mit dem Instrument Irvine und erforscht dessen klangliche und kompositorische Möglichkeiten. Basierend darauf hat Huber eine Notation für das einzigartige Instrument entwickelt, die auch in der Symphonie der Begegnungen zu hören ist. Diese Installation wird mit freundlicher Unterstützung der AVL Cultural Foundation realisiert. Der KLANGLICHT-FESTIVALPASS

KLANGLICHT findet im öffentlichen Raum statt. 11 der insgesamt 15 gezeigten Installationen sind dank des Engagements zahlreicher Sponsoren für alle Besucher*innen frei zugänglich. Bei vier Locations jedoch ist ein Besuch nur für jene Gäste möglich, die KLANGLICHT durch den Kauf eines Festivalpasses unterstützen. Der Festivalpass gewährt darüber hinaus freie Fahrt zu KLANGLICHT am Veranstaltungstag im gesamten Verkehrsverbund Steiermark. Für Symphonie der Begegnungen benötigen Sie keinen Festivalpass!

Eintritt frei!