Protest! ... in Graz von 1945 bis heute

Fridays for Future, Corona, „Klimakleber“ – ein Blick in die Medien zeigt, dass Proteste, in welcher Form auch immer, die Schlagzeilen füllen. Graz ist hier keine Ausnahme. Einerseits zeigen sich internationale Protestbewegungen und Protestformen auch in diser Stadt, andererseits gibt es wiederum lokale Anliegen, die zu Graz-spezifischen Protesten führen. Diese Ausstellung geht der Vielfältigkeit und Kreativität nach, mit der sich Menschen Gehör verschafften und verschaffen.